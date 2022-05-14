14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na kapıyı kapattı: Belediye başkanları işlerine kilitlensinler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı bir kez daha kapattı. Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu, ''Belediye başkanları işlerine kilitlenmeli, seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler'' ifadelerini kullandı.