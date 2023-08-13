Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel… CHP’de yeni kurultay hazırlıkları | ANALİZ

CHP'de değişim tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Değişimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise kurultayda belli olacak. Peki CHP kurultayında adaylık için kimlerin adı geçiyor? Detaylar analiz haberimizde...

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