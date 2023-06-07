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Videolar Gündem Videoları Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta! CHP'de herkesin gözü koltukta... İmamoğlu: Değişimi sadece ben istemiyorum toplum istiyor.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinde son nokta! CHP'de herkesin gözü koltukta... İmamoğlu: Değişimi sadece ben istemiyorum toplum istiyor.

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Giriş: 07.06.2023 18:12
Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen ve istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda. Geçtiğimiz günlerde değişim talebiyle Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni MYK'nın seçilmesi ve kongre sürecinin başlamasıyla birlikte yeniden sahneye çıktı. Değişim talebini yineleyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun verdiği kararların yetersiz olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Değişimi sadece ben istemiyorum, toplum istiyor. Süreci takip ediyorum. Ne yazık ki 9 yılda üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" ifadelerini kullandı.
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