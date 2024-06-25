Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüşecek! İmamoğlu’na hançer eleştirisinde bulunmuştu

Muhalefeti hareketli günler bekliyor. Kulislerde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği konuşuluyor. Peki görüşmenin amacı ne? Kim kime ne mesaj verecek? İşte CHP kulislerinde konuşulanlar…

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