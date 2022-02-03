Kılıçdaroğlu hedef gösterdi takipçileri ölümle tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoyla kendisine küfür ettiğini öne süren bazı isimleri hedef göstermişti. İsim benzerliği yüzünden linç edilen kişi Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Peki siyasi parti liderlerinin bu denli yönlendirmesi doğru mu? Ve hedef gösterdiği isimleri açıklaması kişisel hakların ihlaline girer mi?