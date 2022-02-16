Kılıçdaroğlu HDP’yi ziyaret edecek mi? CHP’den gönül alma hazırlığı mı?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefetin yuvarlak masasında kendilerine yer vermelerine tepki göstermiş “Kolay lokma değiliz, bizimle görüşmek için randevu isteyecekler.” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından, Ankara kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye gönül alma ziyaretinde bulunabileceği konuşulmaya başlandı.

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