Meral Akşener’in kumar masasına linç edilip otelde yapılan pazarlıklardan sonra dönmesiyle HDP masanın üstüne çıktı ve 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek verdi. Terör örgütü PKK’nın tüm unsurları destek mesajları attı videolar gönderdi. AK Parti, MHP ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan alçak ifadeler kullanıldı. 14 Mayıs’ta Kılıçdaroğlu’nun ve ittifakının sandıktan hezimetle çıkması taktik değişikliğe yol açtı. Kılıçdaroğlu milliyetçi söyleme dönerken PKK destek açıklamalarına devam etti terör elebaşları yine saklandıkları inlerinde destek mesajları ve videoları gönderdi. Peki Kılıçdaroğlu HDP’ye ne söz verdi? HDP ve PKK’nın Kılıçdaroğlu’na desteği ne anlama geliyor? HDP-Kandil destekli Kılıçdaroğlu neden milliyetçi söylem seçti? PKK ve HDP'nin Kılıçdaroğlu'na açık desteğini gizleme planı mı? HDP ve PKK'nın açıklamalarına Kılıçdaroğlu ne diyecek? PKK-HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu? Kılıçdaroğlu'nun yeni milliyetçilik söylemleri oy kazandırır mı? Siyasetin öne çıkan açıklamalarını A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı ve siyaset bilimci Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş değerlendirdi.

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