Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? CHP’de kurultay öncesi çalkantı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kasım ayında yapılacak 39’uncu Olağan Kurultay öncesinde hem parti içi çekişmeler hem de adli soruşturmalarla sarsılıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, delegelere “adliyelerden uzak bir CHP” vaadiyle yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Özgür Özel ise parti içindeki muhalif isimleri tasfiye etmeyi sürdürüyor. Kısacası CHP’de kurultay süreci; koltuk krizleri, dava dosyaları ve yolsuzluk soruşturmaları eşliğinde ilerliyor.

