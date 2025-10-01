01 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? CHP'de kurultay öncesi çalkantı
Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? CHP’de kurultay öncesi çalkantı

Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? CHP'de kurultay öncesi çalkantı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2025 09:16
Cumhuriyet Halk Partisi, Kasım ayında yapılacak 39’uncu Olağan Kurultay öncesinde hem parti içi çekişmeler hem de adli soruşturmalarla sarsılıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, delegelere “adliyelerden uzak bir CHP” vaadiyle yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Genel Başkan Özgür Özel ise parti içindeki muhalif isimleri tasfiye etmeyi sürdürüyor. Kısacası CHP’de kurultay süreci; koltuk krizleri, dava dosyaları ve yolsuzluk soruşturmaları eşliğinde ilerliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? CHP’de kurultay öncesi çalkantı
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında!
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında!
İşte dev projenin ayrıntıları
İşte dev projenin ayrıntıları
Gazze’de insanlık kazanacak!
"Gazze'de insanlık kazanacak!"
Kentsel dönüşümde ’şeffaflık’ tartışması!
Kentsel dönüşümde 'şeffaflık' tartışması!
Yaralı polis memuru şehit oldu!
Yaralı polis memuru şehit oldu!
Can Holding ve Ciner Grubu şüphelileri adliyede!
Can Holding ve Ciner Grubu şüphelileri adliyede!
Gazze’deki çocuklardan af dilemek gerekecek
"Gazze'deki çocuklardan af dilemek gerekecek"
3 saat sonra Gazze kıyılarında olacağız
"3 saat sonra Gazze kıyılarında olacağız"
Sondaj filosuna bir gemi daha katıldı!
Sondaj filosuna bir gemi daha katıldı!
Yerlikaya’dan eski tip ehliyet uyarısı!
Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı!
Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?
TBMM’de yeni yasama yılı bugün başlıyor!
TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor!
Daha Fazla Video Göster