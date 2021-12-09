09 Aralık 2021, Perşembe
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Kılıçdaroğlu el hareketiyle ne yapmak istedi? Kılıçdaroğlu: ellerime bakmayın
Ankara kulislerinin bir numaralı gündemi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te bütçe görüşmelerindeki konuşması sırasında yaptığı tepki çeken el hareketi. Kılıçdaroğlu yaptığı el hareketinin toplumun anladığı şekilde olmadığını iddia etti "Ellerime bakmayın" dedi. Kulislerde son konuşulanlar neler? Kılıçdaroğlu el hareketiyle ne yapmak istedi? Gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.