Kılıçdaroğlu DİAYDER iddianamesinde! Örgüt yöneticileriyle toplantı yaptığı ortaya çıktı

Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle DİAYDER'e yönelik yürütülen terör soruşturma sonucunda aralarında İBB çalışanlarının da bulunduğu 23 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adı geçiyor. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.