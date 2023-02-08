08 Şubat 2023, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde siyaset devşirdi: "Devletin kurumları çalışmak isteyenlere engel koyuyor" algısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremin en çok hissedildiği noktalardan olan Hatay'da basın açıklaması yaptı. CHP lideri, devletin çalışmak isteyen bürokratlara engel koyduğunu, devletin nefes almasını engellediğini öne sürdü. Deprem bölgesinde algı operasyonuna girişen Kılıçdaroğlu, geride kalan gün de sahada canla başla mücadele eden AFAD'ı hedef almış ve vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşmıştı.