06 Ağustos 2023, Pazar
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Kılıçdaroğlu CHP'nin başına nasıl geçti? A Haber'de bomba açıklama: Kılıçdaroğlu bir FETÖ projesidir!
2010 yılında kirli bir planı devreye alan FETÖ, internette yayınladığı kaset montajıyla CHP'de depreme yol açmış, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, istifa etmek zorunda bırakılmıştı. Kaset kumpası sonrası genel başkanlık için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" ifadesine rağmen Baykal'ın istifasından günler sonra CHP Genel Başkanlığına seçilmişti. Ve o günden sonra da sıklıkla takındığı tavır nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin geleceğini sinsi bir darbe girişimi ile kast etmeye çalışan FETÖ ile dizayn ettiği dile getirildi. Gazeteci Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu’nun göreve gelme sürecine ilişkin A Haber’de açıklamalarda bulundu. Genç, “Tepeden paraşütle indirilmiş bir FETÖ projesidir.” dedi.