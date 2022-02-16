16 Şubat 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu 28 Şubat eleştirilerine sessiz kalıp ortaklarına övgüler dizdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada altılı yuvarlak masa toplantısına geniş yer ayırdı. Parlamenter sisteme dönüş için hazırlanan ortak mutabakat metnini bin yıl sürecek denilen “28 şubat” post modern darbesinin yıl dönümünde 13:30'da açıklayacaklarını dile getirdi. İttifak ortaklarına övgüler yağdıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de marka parti ilan etti.