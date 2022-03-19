19 Mart 2022, Cumartesi
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Kiev’in merkeze çiçeklerle Ukrayna ordusunun arması işlendi
Ukrayna’nın başkenti Kiev yine güne patlama sesleriyle uyandı. Çevre bölgeler bombardıman altında ancak Kiev merkez sakin bir gün yaşıyor. Bölgede bulunan A Haber ekiplerinden Emine Kavasoğlu son durumu aktardı. Emine Kavasoğlu, “Kiev’in merkez noktasında çiçeklerden Ukrayna ordusunun arması işlendi. Bu kadınların onurunu korumak ve çocukları korumak için yapıldı.” ifadelerini kullandı.