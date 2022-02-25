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Kiev'in etrafında şiddetli çatışmalar! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 25.02.2022 10:38
Son dakika haberi... Rusya 2 noktadan Ukrayna’ya saldırıyor. AFP, “Ukrayna ordusu Kiev’in dışında Rus güçleriyle savaşıyor” ifadelerini kullandı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Stratejist Mehmet Seyyit Türker A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
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