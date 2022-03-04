Kiev’i savunma hazırlığı! Kentte sokak savaşı alarmı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 9. güne girildi. Kuşatma altındaki Kiev sokak savaşına hazırlanıyor. Üst düzey önlemlerin alındığı kentteki son durum A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.

Emine Kavasoğlu'nun canlı yayında aktardıkları:

"Sabah saatlerinde sirenler çaldıktan sonra peş peşe 4 patlama sesi geldi. Dün akşam da çok sayıda patlama sesleri geldi. Dün kurulan müzakere masasından çözüm çıkmadı.

Barikatların olduğu noktada siviller nöbetlerini tutuyorlar. Barikatlar artık yolun her tarafına konulmuş durumda. Bölgede çatışmalar Avrupa'nın en büyük santraline kaydı."