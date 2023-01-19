Kiev'e tank gönderilecek mi? Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius’un kiev tutumu ne olacak?

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius yemin ederek göreve başladı. Ancak ülkede Ukrayna'ya tank verme tartışması bitmedi. Almanya bu konuda ABD'ye bir şart sundu. Son durumu A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Mannheim'dan aktardı.

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