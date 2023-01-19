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Kiev'e tank gönderilecek mi? Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius’un kiev tutumu ne olacak?

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 16:22
Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Pistorius yemin ederek göreve başladı. Ancak ülkede Ukrayna'ya tank verme tartışması bitmedi. Almanya bu konuda ABD'ye bir şart sundu. Son durumu A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Mannheim'dan aktardı.
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