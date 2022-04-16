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Kiev’e hava saldırısı düzenlendi: Yaralılar var

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Giriş: 16.04.2022 15:13
Savaşın 52'inci gününde Rusya Kiev'e uzun bir aranın ardından hava saldırısı düzenledi. Kiev belediye başkanı, bölgede yaralıların olduğunu söyledi. Kiev uzun süredir gündüz saatlerinde bomba alarmıyla karşılaşmamıştı. Fakat Rusya'nın Ukrayna'yı "Kiev'e yönelmekle" tehdit etmesi üzerine kentteki hareketlilik tekrar başladı.
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