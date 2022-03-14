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Kiev'e füzenin düşme anı kamerada! 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Giriş: 14.03.2022 14:53
Güncelleme:14.03.2022 14:58
Görüntüler Kiev'in Kurenivka semtinde kayıtlara geçti. Rusya tarafından atılan bir füzenin caddeye düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtilirken, çevredeki binalarda ve yolda büyük çaplı hasar meydana geldi. Bazı haber kaynaklarında ise atılan füzenin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından vurulduktan sonra yerleşim yerine düştüğü belirtilmişti.
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