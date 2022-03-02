02 Mart 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kiev’deki Türk vatandaşı Sabri Okay: Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız

Kiev’deki Türk vatandaşı Sabri Okay: Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2022 10:56
Çevirme noktasında Rusça konuşan kişiler tarafında soyulan ve Kiev’de bir köye sığınan Türk vatandaşı Sabri Okay yaşadıklarını anlattı. Sabri Okay, “Bomba sesiyle yatıyor, bomba sesiyle uyanıyoruz. Saat 10 civarında yine iki büyük patlama oldu. Bulunduğum yere yakın bölgede çatışmalar meydana geldi. Riskli ama tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağım. Burada bir kilo domates 200 lira oldu. Ekmek bulamıyoruz.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız
"Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız"
Rusya başarılı olacak mı?
Rusya başarılı olacak mı?
Harkov’da son durum ne?
Harkov’da son durum ne?
Sokak savaşına hazırlık mı?
Sokak savaşına hazırlık mı?
Sokak savaşlarını kim kazanacak?
Sokak savaşlarını kim kazanacak?
Başkan Erdoğan ve Osmani-Sadriu’dan açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Osmani-Sadriu’dan açıklamalar
Ukrayna’nın insani yardıma ihtiyacı var
"Ukrayna’nın insani yardıma ihtiyacı var"
Rus askerlerinin görüntüleri yayınlandı
Rus askerlerinin görüntüleri yayınlandı
A Haber Romanya-Ukrayna sınırında!
A Haber Romanya-Ukrayna sınırında!
Ukrayna AB üyesi olursa ne olur?
Ukrayna AB üyesi olursa ne olur?
Sokaklarda yanmış araçlar dikkat çekiyor
Sokaklarda yanmış araçlar dikkat çekiyor
Zelenskiy: Kağıtların gücü bitti
Zelenskiy: Kağıtların gücü bitti
Daha Fazla Video Göster