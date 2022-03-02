02 Mart 2022, Çarşamba
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Kiev’deki Türk vatandaşı Sabri Okay: Tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağız
Çevirme noktasında Rusça konuşan kişiler tarafında soyulan ve Kiev’de bir köye sığınan Türk vatandaşı Sabri Okay yaşadıklarını anlattı. Sabri Okay, “Bomba sesiyle yatıyor, bomba sesiyle uyanıyoruz. Saat 10 civarında yine iki büyük patlama oldu. Bulunduğum yere yakın bölgede çatışmalar meydana geldi. Riskli ama tahliye noktasına ulaşmaya çalışacağım. Burada bir kilo domates 200 lira oldu. Ekmek bulamıyoruz.” ifadelerini kullandı.