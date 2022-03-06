06 Mart 2022, Pazar
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Kiev’de yaşayan Türk öğrenci A Haber’de anlattı: Roket üstümüze düşecek korkusu hakim
Rus kuşatması altında bulunan Kiev’de yaşayan Türk öğrenci Yavuz Selim Kocabıyık şehirde yaşananları A Haber canlı yayınından aktardı. Yavuz Selim Kocabıyık, “Eczane ve gıda zaten yerlerde kuyruklar var. Sirenlerin çalması ve bombardımanların olması tamamen korku verici bir şey. O siren çaldığında acaba roket üstümüze düşecek korkusu hakim.” ifadelerini kullandı.