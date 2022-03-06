06 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kiev’de yaşayan Türk öğrenci A Haber’de anlattı: Roket üstümüze düşecek korkusu hakim

Kiev’de yaşayan Türk öğrenci A Haber’de anlattı: Roket üstümüze düşecek korkusu hakim

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.03.2022 12:45
Rus kuşatması altında bulunan Kiev’de yaşayan Türk öğrenci Yavuz Selim Kocabıyık şehirde yaşananları A Haber canlı yayınından aktardı. Yavuz Selim Kocabıyık, “Eczane ve gıda zaten yerlerde kuyruklar var. Sirenlerin çalması ve bombardımanların olması tamamen korku verici bir şey. O siren çaldığında acaba roket üstümüze düşecek korkusu hakim.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kritik görüşme! Gözler yapılacak açıklamada
Kritik görüşme! Gözler yapılacak açıklamada
Sivil tahliyesinde bombardıman ne demek?
Sivil tahliyesinde bombardıman ne demek?
Roket üstümüze düşecek korkusu
"Roket üstümüze düşecek korkusu"
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Ateş altındaki ülkelerine yardım!
Ateş altındaki ülkelerine yardım!
Balkanlar’da savaş protestoları!
Balkanlar’da savaş protestoları!
Türk kameraman iki ateş arasında!
Türk kameraman iki ateş arasında!
Bombardıman anı araç kamerasında!
Bombardıman anı araç kamerasında!
Müzakerelerden sonuç çıkar mı?
Müzakerelerden sonuç çıkar mı?
Herson ve Sumi’de neler oluyor?
Herson ve Sumi’de neler oluyor?
Koronavirüs ne zaman bitecek?
Koronavirüs ne zaman bitecek?
EPDK’dan yeni akaryakıt düzenlemesi!
EPDK’dan yeni akaryakıt düzenlemesi!
Daha Fazla Video Göster