Kiev’de yaşayan Türk öğrenci A Haber’de anlattı: Roket üstümüze düşecek korkusu hakim

Rus kuşatması altında bulunan Kiev’de yaşayan Türk öğrenci Yavuz Selim Kocabıyık şehirde yaşananları A Haber canlı yayınından aktardı. Yavuz Selim Kocabıyık, “Eczane ve gıda zaten yerlerde kuyruklar var. Sirenlerin çalması ve bombardımanların olması tamamen korku verici bir şey. O siren çaldığında acaba roket üstümüze düşecek korkusu hakim.” ifadelerini kullandı.

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