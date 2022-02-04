04 Şubat 2022, Cuma
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Kiev'de tarihi zirve | Arabuluculuk için Ankara ilk adımı attı, ''Erdoğan Diplomasisi'' devrede
Bu kritik ziyaretin yansımaları için Ukrayna’nın Başkenti Kiev'e kameralarımızı çeviriyoruz. Günlerdir orada haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu ayrıntıları aktardı.