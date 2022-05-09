Kiev’de sirenler çaldı! Savaşta son durum ne?

Rusya- Ukrayna savaşında 75 gün geride kaldı. Başkent Kiev sıkın güvenlik önlemleri altında korunuyor. Sabotajlara karşı tedbirler alınıyor. Rusya’nın Zafer Günü’nü kutladığı anlarda Kiev’de siren sesleri yükseldi. Bir saldırıya karşı teyakkuza geçilirken hava savunma sistemleri de sürekli olarak aktif durumda. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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