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Kiev'de kritik zirve: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

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Giriş: 25.08.2023 15:43
Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişikler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.
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