Kiev'de kritik zirve: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü

Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişikler ve Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

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