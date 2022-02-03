03 Şubat 2022, Perşembe
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Kiev'de Erdoğan-Zelenskiy zirvesi! Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Türkiye devrede
Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümü için devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kiev'e gidiyor. Peki tüm dünyanın beklediği kritik ziyarette neler görüşülecek? Bölgedeki son durum ne? Kiev'de bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu detayları aktardı.