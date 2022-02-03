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Kiev'de Erdoğan-Zelenskiy zirvesi! Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Türkiye devrede

A Haber
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Giriş: 03.02.2022 09:11
Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümü için devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kiev'e gidiyor. Peki tüm dünyanın beklediği kritik ziyarette neler görüşülecek? Bölgedeki son durum ne? Kiev'de bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu detayları aktardı.
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