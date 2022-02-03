Kiev'de Erdoğan-Zelenskiy zirvesi! Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için Türkiye devrede

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümü için devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kiev'e gidiyor. Peki tüm dünyanın beklediği kritik ziyarette neler görüşülecek? Bölgedeki son durum ne? Kiev'de bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu detayları aktardı.

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