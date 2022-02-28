Kiev Rus kuşatması altında! Şehirdeki durumu Türk İş İnsanı A Haber’de anlattı

Rus ordusu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i kuşatma altına aldı. Dış mahallelerde çatışmalar yaşanıyor. Şehire giden yollar ve köprüler yok edildi. Peki şehirde ne oluyor? Kuşatma ne durumda gelişmeleri A Haber canlı yayınına Kiev’den katılan Türk iş insanı Sabri Okay anlattı.

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