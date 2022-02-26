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Kiev merkezde çatışma çıktı iddiası! 2 araçta yangın çıktı

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Giriş: 26.02.2022 12:32
Güncelleme:26.02.2022 12:32
Kiev halkı geceyi sığınaklarda geçirdi. Kiev’de şu anda sadece acil ihtiyacalar için marketlerin önünde kuyruklar var. Merkezde iki araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Çatışma ihtimali olduğu bilgileri geliyor. Araçlarda çıkan yangının nedeni bilinmiyor.
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