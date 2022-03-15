Kiev kuşatma altında! Apartmana topçu mermisi isabet etti: 4 ölü

Rusya tarafından hedef alınan bir apartmanda ölü sayısı giderek artıyor. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, Kiev Belediye Başkanı’nın açıklamalarını ekrana taşırken bölgede bulunan sivil halkın gitmediğini Ukrayna’da kalacağını ve vatanlarını savunacağını aktardı. İşte tüm detaylar...

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