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Kiev çevresinde şiddetli patlamalar! Rusya’dan korkutan açıklama: Misilleme olacak

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 12:21
Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Herson kentinde güçlü patlamalar duyuldu. Öte yandan 9 insani koridor açıldı. Rusya sabotajlara karşı misilleme yapılacağını duyurdu ve çeşitli noktalarda patlama sesleri yükseldi. Savaşın 51. gününde Rusya 19 binden fazla askerinin kaybetti bunun içinde generaller ve üst düzey komuta kademesi yer alıyor. Bunun nedeni olarak ise Rusya’nın telsiz modernizasyonunu yapmayıp telefon ile iletişim kurması gösteriliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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