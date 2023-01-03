03 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem ücreti nasıl hesaplanır?
Enflasyon rakamlarının belli olmasında sonra gözler kıdem tazminatı tavan ücretine çevrildi. Milyonlarca EYT’li de bu konuda merak içerisinde. Kıdem tazminatına yüzde 16,48 oranında bir zam geldi. Kıdem tazminatı 15 bin 371 Türk lirasıydı. Yeni gelen 16,48 zam ile birlikte 18 bin liranın üstüne çıktı. A Haber canlı yayınında hesaplamalar yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem “Refah payı ile beraber bu rakam 20 binin üzerine çıkabilir.” dedi.