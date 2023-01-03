Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem ücreti nasıl hesaplanır?

Enflasyon rakamlarının belli olmasında sonra gözler kıdem tazminatı tavan ücretine çevrildi. Milyonlarca EYT’li de bu konuda merak içerisinde. Kıdem tazminatına yüzde 16,48 oranında bir zam geldi. Kıdem tazminatı 15 bin 371 Türk lirasıydı. Yeni gelen 16,48 zam ile birlikte 18 bin liranın üstüne çıktı. A Haber canlı yayınında hesaplamalar yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem “Refah payı ile beraber bu rakam 20 binin üzerine çıkabilir.” dedi.

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