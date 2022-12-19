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Kıbrıs'ta önemli zirve! KKTC, Türkiye ve Azerbaycan heyetleri Lefkoşa'da bir araya geliyor

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 13:20
KKTC'de önemli bir zirve gerçekleşiyor bugün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iktidar partisi ev sahipliğinde Türkiye ile Azerbaycan heyetleri bir araya geliyor. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz o zirveden ayrıntıları aktardı.
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