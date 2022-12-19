Kıbrıs'ta önemli zirve! KKTC, Türkiye ve Azerbaycan heyetleri Lefkoşa'da bir araya geliyor

KKTC'de önemli bir zirve gerçekleşiyor bugün. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iktidar partisi ev sahipliğinde Türkiye ile Azerbaycan heyetleri bir araya geliyor. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz o zirveden ayrıntıları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN