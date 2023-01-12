Kıbrıs’ta kritik liderler zirvesi! Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis bir araya gelecek

Doğu Akdeniz'de yüksek gerilim sürerken, Kıbrıs'ı kritik bir görüşme bekliyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis, Rum kesimini bekleyen seçimlerden önce son defa bir araya gelecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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