15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi! 89 Türk katledilerek toplu mezara gömüldü
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi! 89 Türk katledilerek toplu mezara gömüldü

Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi! 89 Türk katledilerek toplu mezara gömüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 09:10
Kıbrıslı Rumların kurduğu terör örgütü EOKA, 51 yıl önce silahsız sivillerin yaşadığı Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerine saldırarak 126 Türk'ü şehit etti. İki köydeki sivillerin gömüldüğü toplu mezardan ise 89 kişi çıkarıldı. A Haber Rum teröristlerin Türklere karşı işlediği sistemli soykırımın görgü tanıklarına mikrofon uzattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi! 89 Türk katledilerek toplu mezara gömüldü
İnan Güney neden gözaltında?
İnan Güney neden gözaltında?
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi!
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi!
Tarihi zirve! Trump ne teklif edecek?
Tarihi zirve! Trump ne teklif edecek?
İsrail’in E1 işgal planına tepki!
İsrail’in E1 işgal planına tepki!
Komisyonun 4. toplantısı 19 Ağustos’ta
Komisyonun 4. toplantısı 19 Ağustos’ta
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltında
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltında
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Suriye’deki orman yangını Türkiye’ye sıçradı
Suriye’deki orman yangını Türkiye’ye sıçradı
Büyük lider Erdoğan!
"Büyük lider" Erdoğan!
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6 tutuklama
İzmir’de çöp krizi yeniden başladı!
İzmir'de çöp krizi yeniden başladı!
İBB’ye yolsuzluk operasyonu!
İBB’ye yolsuzluk operasyonu!
Daha Fazla Video Göster