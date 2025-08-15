Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi! 89 Türk katledilerek toplu mezara gömüldü

Kıbrıslı Rumların kurduğu terör örgütü EOKA, 51 yıl önce silahsız sivillerin yaşadığı Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerine saldırarak 126 Türk'ü şehit etti. İki köydeki sivillerin gömüldüğü toplu mezardan ise 89 kişi çıkarıldı. A Haber Rum teröristlerin Türklere karşı işlediği sistemli soykırımın görgü tanıklarına mikrofon uzattı.

