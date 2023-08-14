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Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi

A Haber
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Giriş: 14.08.2023 15:54
Kıbrıslı Rumların kurduğu terör örgütü EOKA, 49 yıl önce bugün silahsız sivillerin yaşadığı Muratağa, sandallar ve atlılar köylerine saldırarak 126 Türk'ü şehit etti. İki köydeki sivillerin gömüldüğü toplu mezardan ise 89 kişi çıkarıldı. A Haber, Rum teröristlerin Türklere karşı işlediği sistemli soykırımın görgü tanıklarına mikrofon uzattı.
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Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi
Kıbrıslı Türklere soykırım girişimi
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