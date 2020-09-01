Kıbrıslı Türkler 46 yıl önceki Maraş'ı A Haber'e anlattı

Kapalı Maraş ya da Kıbrıslı Türklerin deyimiyle "hayalet şehir"... Tam 46 yıldır kapalı olan bölgenin açılışı için çalışmalar sürüyor. Peki, Maraş açıkken nasıldı? A Haber muhabiri Hakan Yıldırım o günlerin şahitleri olan Kıbrıslı Türklerine mikrofon uzattı. İşte Maraş'ın vatandaşlara açık olduğu dönemdeki o günleri...

Kapalı Maraş bir zamanlar Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biriydi.

Şimdinin ise hayalet şehri...

1974 yılına kadar kent farklı ülkelerden turistlerin akınına uğruyordu.

Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tampon bölge oluşturması için kapatıldı.

Gazeteci yazar Osman Güvenir ve Mağusalı Ahmet Dökmecioğlu 46 yıl öncesinin Maraş'ını A Haber'e anlattı.