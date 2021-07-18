Kıbrıs Türk halkı meraklı Rum-Yunan ikilisi ve AB endişeli! Başkan Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağı müjde ne olacak?

Hafta başı gerçekleştireceği KKTC seyahatine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, orada müjde vereceğini ve tüm dünyaya mesajlarının olduğunu açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması Kıbrıs Türk halkı tarafından merakla beklenirken, Rum-Yunan ikilisi ve AB gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Peki Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Detayları A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.

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