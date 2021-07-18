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Kıbrıs Türk halkı meraklı Rum-Yunan ikilisi ve AB endişeli! Başkan Erdoğan'ın KKTC'de açıklayacağı müjde ne olacak?

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Giriş: 18.07.2021 10:32
Hafta başı gerçekleştireceği KKTC seyahatine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, orada müjde vereceğini ve tüm dünyaya mesajlarının olduğunu açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması Kıbrıs Türk halkı tarafından merakla beklenirken, Rum-Yunan ikilisi ve AB gelişmeleri endişeyle takip ediyor. Peki Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Detayları A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne olacak?
Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne olacak?
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