19 Eylül 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kıbrıs Gazisi Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu Yunanistan’ın Türkiye üzerindeki alçak planını açıkladı | A Haber özel röportaj

Kıbrıs Gazisi Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu Yunanistan’ın Türkiye üzerindeki alçak planını açıkladı | A Haber özel röportaj

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2020 01:14
Güncelleme:19.09.2020 01:17
Kıbrıs Gazisi Emekli Topçu Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği ile ilgili Memleket Meselesi programına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adalarda işgalci konumunda olduğunu belirten Kalelioğlu, "Türkiye davasında sonuna kadar haklıdır" dedi. Yunanistan’ın Türkiye üzerindeki alçak planını da açıklayan Kalelioğlu, NATO ve ABD’ye de yüklendi. İşte o çarpıcı açıklamalar...
Yunan'ın Türkiye üzerindeki alçak planını açıkladı
Yunan'ın Türkiye üzerindeki alçak planını açıkladı
Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin rapor!
Gülay Uygun’un ölümüne ilişkin rapor!
Mehmet Metiner'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki
Mehmet Metiner'den Türk Tabipler Birliği'ne sert tepki
ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı!
ATV Haber Gülay Uygun'un şüpheli intiharının perde arkasını araştırdı!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı
Başkan Erdoğan'dan diplomasi atağı
Bakan Koca'dan İzmir'de flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan İzmir'de flaş açıklamalar
Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağırıldı
Yunanistan Büyükelçisi Bakanlığa çağırıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kademeli mesai planını açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kademeli mesai planını açıkladı
MHP'den TTB'ye tepki
MHP'den TTB'ye tepki
Terör örgütüne ağır darbe!
Terör örgütüne ağır darbe!
Türk ve Yunan özel kuvvetleri ortak tatbikatta!
Türk ve Yunan özel kuvvetleri ortak tatbikatta!
Meral Akşener'in Atatürk sessizliği
Meral Akşener'in "Atatürk" sessizliği
Daha Fazla Video Göster