Kıbrıs Gazisi Emekli Topçu Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği ile ilgili Memleket Meselesi programına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adalarda işgalci konumunda olduğunu belirten Kalelioğlu, "Türkiye davasında sonuna kadar haklıdır" dedi. Yunanistan’ın Türkiye üzerindeki alçak planını da açıklayan Kalelioğlu, NATO ve ABD’ye de yüklendi. İşte o çarpıcı açıklamalar...