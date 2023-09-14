14 Eylül 2023, Perşembe
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Kıbrıs gazisi Erdoğmuş’tan Tanrıkulu’na tepki: İçimizde vatan hainleri var
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Mehmetçik’i hedef alan sözlerine yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de gaziler adına Kıbrıs gazisi Mehmet Erdoğmuş'tan geldi. Gazi Erdoğmuş, "İçimizdeki vatan hainlerini kabullenemiyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.