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Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açıldı!

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Giriş: 20.07.2023 14:20
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıldönümü bugün Yeni Ecan Havalimanı'nın açılışıyla taçlanacak. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk inişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirdi. Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 13.10 sıralarında KKTC'ye indi. Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal açılışında açıklamalarda bulundu.
Ercan Havalimanı’nın yeni terminali açıldı!
Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açıldı!
Ercan Havalimanı’nın yeni terminali açılıyor!
Ercan Havalimanı'nın yeni terminali açılıyor!
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