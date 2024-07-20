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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 12:11
Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıldönümü. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenleri için devlet erkanı adaya çıkarma yaptı.
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