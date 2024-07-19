Kıbrıs Barış Harekatının 50. Yıl Dönümü

Kıbrısta yaşayan Rumlar, Yunanistan'a bağlanmak ve Türklerin adadaki varlığını yok etmek için zulüm üstüne zulüm yaptı. Türklere yönelik işkenceler, katliamlar dur durak bilmedi. Ancak Türkiye buna sessiz kalmadı. 50 yıl öncesine gideceğiz şimdi. 20 Temmuz 1974'e... Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte, Türklerin adadaki kaderinin nasıl değiştiğine birlikte bakalım.