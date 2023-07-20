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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 49. yılı! Rumların Kıbrıs’ta Türklere zulmü

A Haber
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Giriş: 20.07.2023 12:28
Kıbrıs adasında, Yunanistan'a bağlanmak isteyen Rumların Türk halkına yaptığı zulmün ardından Türkiye, 20 Temmuz 1974'te, Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlattı. 49 yıllık harekat, adadaki Türklerin kaderini değiştirdi. İşte tüm detaylar…
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