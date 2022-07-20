Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü! Türk’ün milli davası Kıbrıs

Kıbrıs'taki hem Türklerin hem de kendi soydaşlarınca katledilen Rumların çektiği acıları dindirmek ve adaya barış götürmek üzere 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının 48. yılı bugün. "Ayşe tatile çıktı" parolasıyla başlayan süreç nasıl gelişti? O dönemde neler yaşandı? 20 Temmuz 1974'te başlatılan harekat sürecine nasıl gelindi? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN