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Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler yaşadıklarını A Haber'e anlattı: İnsanlık dışı olaylar yaşandı

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Giriş: 20.07.2020 21:24
Güncelleme:20.07.2020 22:08
Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 46 yıl geçti. A Haber yaklaşık yarım asırlık o destanın kahramanlarına ulaştı. Türk ordusunun adaya barış götürdüğünü vurgulayan Kıbrıs gazileri, Rum tarafının insanlık dışı eylemlerini de anlattı.

Kıbrıslı Türkleri, Rumların zulmünden korumak için başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 46 yıl geçti. Ancak o günler, en yakın şahitlerinin zihninde hala çok taze...

Rumların, Kıbrıs Türklerine uyguladığı eziyet hakkında herkes bir şeyler duydu. Ancak o günlerde yaşananlar, gazilerin dilinden çok daha çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor. Kıbrıs Barış Harekatı gazileri Oktay Yoluak ve Habil Yakuplar A Haber'e anlattı.

"ÇOCUKLARIN YÜZÜ TANINMAZ HALE GELMİŞ..."

Rumlar tarafında insanlık dışı eylemlerin gerçekleştirildiğini söyleyen Gazi Habil Yakıplar, "Delik-deşik olmuş yüzü tanınmaz hale gelen çocuklar gördük. 50 mermi sıkılmış bir insanın üzerine..." diyerek Kıbrıslı Türklerin uğradığı zulmün boyutunu anlattı.

"ADA YUNANLILARIN OLURDU"

Oktay Yoluak ise "Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı ada Yunanlıların olurdu." dedi.

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