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KHP Genel Başkanı tartıştığı komşusunu bıçakladı! Kavganın sebebi metruk bina mı?

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 16:38
HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, İstanbul Üsküdar'da budanmış ağaçları toplayan komşusunu bıçakladı. Gözaltına alınan Nurullah Efe'ye ev hapsi verilirken, oğlu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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