Kesin adaylar 3 Mart’ta açıklanacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için takvim işliyor. Siyasi partiler aday listelerini seçim kurullarına teslim etti. Peki süreç nasıl işleyecek? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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