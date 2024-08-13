13 Ağustos 2024, Salı
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Kerkük'te korsan seçim
Terör örgütü PKK'ya desteği sebebiyle Türkiye tarafından sürekli uyarılan KYB Partisi Kerkük'te huzuru bozacak yeni bir krize imza attı. Rebvar Taha, korsan seçimle valilik görevine seçildi. Türkmenler ise seçimi tanımıyor. Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi detayları anlattı.