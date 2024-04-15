Kepez Belediye Başkanı tutuklandı

Antalya'da yaşanan teleferik faciasının, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün yönetiminde olduğu Anet A.Ş.'nin, seçim dolayısıyla normalde 2.5 ay süren yıllık bakımı sadece 14 gün yaparak geçiştirmesi nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Teleferik sisteminde değiştirilmesi gereken hayati öneme sahip parçaların, seçim dolayısıyla temin edilip değiştirilmediği ve yıpranan parçalarla teleferiğin çalışmasına izin verildiği belirlendi.

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