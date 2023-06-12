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Kenya’da Açlık Tarikatı’nın ölüm orucu: 264 ölü! Ormanda kayıp 631 kişi aranıyor

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 15:26
Kenya'da, açlıktan ölmeleri durumunda "Hz. İsa ile tanışacakları" vaadiyle kandırılan ve hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e yükseldi. Ormanda kayıp 613 kişi de aranıyor.
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