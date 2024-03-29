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Kentsel dönüşümün örnek daireleri! Depreme karşı dirençli daireler

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 18:50
İstanbul Üsküdar'da 10 ay önce temeli atılan hekimbaşı kentsel dönüşüm projesindeki örnek daireler tamamlandı. Peki proje ne zaman bitecek? İşte detaylar...
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Kentsel dönüşümün örnek daireleri!
Kentsel dönüşümün örnek daireleri!
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